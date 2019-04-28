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"Пари Сен-Жермен" сенсационно проиграл финал Кубка Франции, ведя в счете 2:0

Парижане уступили "Ренну".

"Пари Сен-Жермен" сенсационно проиграл финал Кубка Франции, ведя в счете 2:0
Обладатели Кубка Франции-2019
Фото: EPA/UPG

На "Стад де Франс" в Париже состоялся финал Кубка Франции, в котором чемпион страны и действующий обладатель Кубка – "Пари Сен-Жермен" встречался с клубом "Ренн", занимающим в чемпионате скромное 11- место.

Матч, который иногда напоминал побоище (арбитр показал 7 желтых карточек для футболистов "Ренна" и 4 - для ПСЖ, а также удалил Килиана Мбаппе), завершился сенсационной победой бретанской команды 2:2 (по пенальти 6:5).

К 21-й минуте, казалось, ничего сенсационного не может случиться – ПСЖ, благодаря голам Дани Алвеса и Неймара вели 2:0.

Однако, после автогола парижанина Преснеля Кимпембе на 40-й минуте (2:1) в отлаженном механизме подопечных Томаса Тухеля что-то сломалось.

Сперва ПСЖ позволил мозамбикскому легионеру "Ренна" Мешеру сравнял счет после углового (2:2), затем – довести дело до дополнительного времени, в котором красную карточку получил Мбаппе, и в конце вообще проиграть в серии пенальти.

Таким образом, ПСЖ не смог сделать в сезоне золотой дубль и впервые с сезона 2012/13 не выиграть хотя бы двух трофеев за сезон, а "Ренн" завоевал свой первый трофей за 48 лет – с 1971 года, а с ним и путевку в Лигу Европы.

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