На "Стад де Франс" в Париже состоялся финал Кубка Франции, в котором чемпион страны и действующий обладатель Кубка – "Пари Сен-Жермен" встречался с клубом "Ренн", занимающим в чемпионате скромное 11- место.

Матч, который иногда напоминал побоище (арбитр показал 7 желтых карточек для футболистов "Ренна" и 4 - для ПСЖ, а также удалил Килиана Мбаппе), завершился сенсационной победой бретанской команды 2:2 (по пенальти 6:5).

К 21-й минуте, казалось, ничего сенсационного не может случиться – ПСЖ, благодаря голам Дани Алвеса и Неймара вели 2:0.

Однако, после автогола парижанина Преснеля Кимпембе на 40-й минуте (2:1) в отлаженном механизме подопечных Томаса Тухеля что-то сломалось.

Сперва ПСЖ позволил мозамбикскому легионеру "Ренна" Мешеру сравнял счет после углового (2:2), затем – довести дело до дополнительного времени, в котором красную карточку получил Мбаппе, и в конце вообще проиграть в серии пенальти.

Koubek et les joueurs Rennais rentrent en Bretagne pour fêter le titre !! 💨 @staderennais pic.twitter.com/v9dFtldpuE — Coupe de France (@coupedefrance) 27 апреля 2019 г.