УЕФА крупно оштрафовал "Динамо" за действия болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комссия УЕФА приняла решение оштрафовать "Динамо" на 60 тыс. евро, сообщает организация на официальном сайте.

Киевский клуб обяжут заплатить за беспорядки, которые происходили во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Челси", который состоялся на НСК "Олимпийский" и закончился полным фиаско "Динамо" 0:5.

В список нарушений, обнародованный УЕФА, попали использование пиротехники, блокировка проходов, попадание болельщиков на поле, использование лазерных указок и брошенные в сторону поля сторонние предметы.

По итогам матча лондонский клуб также сообщил о расизме со стороны украинских болельщиков.

В свою очередь, украинская сторона выступила с опровержением, заявив, что не обнаружила доказательств в подтверждение этих обвинений.