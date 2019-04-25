Может поэтому натурализовавшийся украинец не забил решающий пенальти?

Накануне на НСК "Олимпийский" "Динамо" и "Шахтер" расписали унылую ничью 0:0 в центральном матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

Одним из самых запоминающихся моментов в матче был нереализованный на 90+5 минуте пенальти игроком "Шахтера" и экс-игроком "Динамо" Мораесом.

Киевские болельщики до сих пор в негативе вспоминают переход нападающего из "Динамо" в стан принципиального соперника, который состоялся прошлым летом.

На этот раз фаны вывесили во время матча чучело, одетое в футболку Мораеса.