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Мораес на последней минуте не забил пенальти в ворота "Динамо" и сохранил интригу в чемпионате Украины

"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью.

Мораес на последней минуте не забил пенальти в ворота "Динамо" и сохранил интригу в чемпионате Украины
Фото: ФК Шахтер Донецк

В рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве состоялся матч между "Динамо" и "Шахтером".

Поединок на НСК "Олимпийский" разочаровал болельщиков, которые увидели минимум опасных моментов, страсти и огня от лидеров отечественного футбола.

В итоге всё могла решить 90+5-я минута, когда Никита Бурда в штрафной площади "Динамо" придержал Дентиньо.

Арбитр из Днепра Виталий Романов отреагировал на несколько по-бразильски картинное падение игрока "Шахтера", указав на 11-метровую отметку.

Однако Денис Бойко выиграл дуэль у своего экс-одноклубника Мораеса.

Нулевая ничья сохранила столичному клубу шансы побороться за "золото" чемпионата – за 7 туров до финиша киевляне отстают от "горняков" на 7 очков.

Добавим, что за 3 тура до финиша, 22 мая состоится еще одна очная встреча двух украинских грандов.

На этот раз номинальными хозяевами будут выступать донетчане.

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