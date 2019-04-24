Освободился один из чемпионских поясов в весовой категории Ломаченко

Покоривший четыре весовые категории американец Майки Гарсиа (39-1, 30 КО) принял решение отказаться от чемпионского титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком дивизионе (до 61,2 кг), сообщает vringe.com.

При этом после принятого решения покинуть дивизион Майки получил статус "почетного" чемпиона WBC.

За вакантный титул сразится чемпион Олимпиады-2012 в Лондоне, британец Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО), который является "обязательным претендентом" по линии WBC и первым номером рейтинга.

Официального решения WBC пока что нет, но ожидается, что Люку предстоит разыграть вакантный титул в бою со следующим в Топ-15 доступным боксером.

Его соперником может стать россиянин Заур Абдуллаев, удерживающий титул WBC Silver, либо Девин Хейни, занимающий третье место в рейтинге.

В свою очередь, промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн (Matchroom Boxing) прокомментировал желание промоутера украинского обладателя титулов WBA/WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) Боба Арума организовать между их подопечными объединительный бой за вакантный титул WBC.

"Боб Арум желает свести Кэмпбелла с Ломаченко за вакантный титул WBC. Чтобы бы вы сделали, приняли бой или подрались бы за вакантный титул, а потом сошлись бы в объединительном бою с Ломаченко? Приняли бы двойной гонорар сейчас или, взяв вакантный титул, подрались бы за четырехкратный гонорар в бою за звание абсолютного чемпиона? В его ситуации, когда ему осталось около 10 поединков в спорте, он должен драться за вакантный титул. Если Ломаченко побьет Комми, то будет бой за абсолютного чемпиона. Это огромный поединок", - цитирует Хирна новостной портал IFL TV.

Напомним, в июле 2018 года Гарсиа провел объединительный бой с чемпионом по версии IBF, соотечественником Робертом Истером (21-1, 14 КО) и победил единогласным решением судей.