Фото: EPA/UPG Игуаин благодарит фанатку за теплый прием

Один из голов записал на свой счет форвард хозяев Гонсало Игуаин.

Впервые в матче выведя "пенсионеров" вперед, аргентинец решил отпраздновать свой гол в теплой компании фанов, для чего Гонсало подбежал к трибуне с фанатами, и первой на пути Игуаина оказалась страстная болельщица, которая уткнула голову футболиста в свою грудь, не отпуская несколько секунд.

Попутно поклонница попыталась овладеть и капитаном команды Сезаром Аспиликуэта, но баск "отказался" от столь почетной миссии.