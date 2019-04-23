Один из голов записал на свой счет форвард хозяев Гонсало Игуаин.
Впервые в матче выведя "пенсионеров" вперед, аргентинец решил отпраздновать свой гол в теплой компании фанов, для чего Гонсало подбежал к трибуне с фанатами, и первой на пути Игуаина оказалась страстная болельщица, которая уткнула голову футболиста в свою грудь, не отпуская несколько секунд.
Попутно поклонница попыталась овладеть и капитаном команды Сезаром Аспиликуэта, но баск "отказался" от столь почетной миссии.
Higuain celebrates scoring the best way possible, by burying his face in a pair of boobs #CHEBUR #KRBFFH #CFC pic.twitter.com/T95Z4T7UXk— Nic 🇬🇧 ¯\_(ツ)_/¯ (@N1ngN1ng) 22 апреля 2019 г.