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Фанатка чуть не задушила Игуаина, отмечая гол "Челси" в ворота "Бернли"

Гонсало утонул в пышной груди болельщицы.

Игуаин благодарит фанатку за теплый прием
Фото: EPA/UPG
Игуаин благодарит фанатку за теплый прием
Накануне "Челси" в домашнем поединке на "Стэмфорд Бридж" поделил очки с "Бернли", сыграв в результативную ничью 2:2.

Один из голов записал на свой счет форвард хозяев Гонсало Игуаин.

Впервые в матче выведя "пенсионеров" вперед, аргентинец решил отпраздновать свой гол в теплой компании фанов, для чего Гонсало подбежал к трибуне с фанатами, и первой на пути Игуаина оказалась страстная болельщица, которая уткнула голову футболиста в свою грудь, не отпуская несколько секунд.

Попутно поклонница попыталась овладеть и капитаном команды Сезаром Аспиликуэта, но баск "отказался" от столь почетной миссии.

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