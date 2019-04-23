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Зинченко продлил свой же уникальный рекорд в Английской Премьер-Лиге

"МанСити" обыграл "Тоттенхэм".

Зинченко продлил свой же уникальный рекорд в Английской Премьер-Лиге
Александр Зинченко
Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В прошедший уик-энд на "Этихад" в Манчестере в рамках 35-го тура Английской Премьер-Лиги состоялся второй за 4 дня матч между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом".

Как и в ответном четвертьфинальном поединке Лиги Чемпионов победу одержали хозяева – единственный мяч на счету Фила Фодена.

Впервые после травмы на поле в составе "горожан" вышел Александр Зинченко, отыгравший весь матч.

Таким образом, украинец побил свое же уникальное достижение в АПЛ, доведя количество побед МС подряд со своим участием до 18. Другими словами, если Александр выходит на поле, то "горожане" обязательно побеждают.

Добавим, что в матче против "шпор" украинский фулбек совершил 91 пас, что стало лучшим показателем среди команд.

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