В предпоследнем туре чемпионата Греции ПАОК в домашнем матче разгромил, идущий на предпоследнем месте в турнирной таблице "Левадиакос" 5:0 и впервые за 34 года оформил чемпионство.

Дублем в матче отметился украинский легионер "Двуглавых орлов Севера" Евгений Шахов.

Добавим, что помимо Шахова за ПАОК выступает еще один украинец – экс-игрок "Динамо" Евгений Хачериди.

Отметим, что в этом сезоне Шахов провел 19 матчей в чемпионате Греции, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

Хачериди провел три игры в национальном первенстве, не сумев отличиться результативными действиями.

Напомним, в Госдуме РФ призвали наказать Хачериди и ПАОК за демонстрацию щитков с украинским флагом.