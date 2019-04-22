В предпоследнем туре чемпионата Греции ПАОК в домашнем матче разгромил, идущий на предпоследнем месте в турнирной таблице "Левадиакос" 5:0 и впервые за 34 года оформил чемпионство.
Дублем в матче отметился украинский легионер "Двуглавых орлов Севера" Евгений Шахов.
Добавим, что помимо Шахова за ПАОК выступает еще один украинец – экс-игрок "Динамо" Евгений Хачериди.
Отметим, что в этом сезоне Шахов провел 19 матчей в чемпионате Греции, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.
Хачериди провел три игры в национальном первенстве, не сумев отличиться результативными действиями.
Напомним, в Госдуме РФ призвали наказать Хачериди и ПАОК за демонстрацию щитков с украинским флагом.
SHAKHOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #PAOK #PAOKLEV pic.twitter.com/MGYTpUaziZ— Alain B. (@alainb_) 21 апреля 2019 г.