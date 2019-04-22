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Зозуля с адвокатами возбуждает дело против испанских фанатов

Роман Зозуля настроен решительно.

Зозуля с адвокатами возбуждает дело против испанских фанатов
Роман Зозуля
Фото: albacetebalompie.es

Нападающий клуба Сегунды "Альбасете" Роман Зозуля будет отстаивать свою честь против испанского политика Пабло Иглесиаса, а также ультрас "Райо Вальекано" с помощью представителей закона, заявил игрок на своей странице в Facebook.

"Меня оскорбляли, но это не медиа, это определенные лица. Ультрас Райо Вальекано. У них такая позиция, что я нацист и фашист. Недавно испанский политик заявил, что я еще и расист. Ситуация была тихая, неделю назад только снова началось. Все знают, что это неправда.

Скорее всего, будем нанимать адвокатов, чтобы с ними разбираться, ведь это все ложь", - отметил Зозуля.

Напомним, депутат Европарламента обозвал Романа неонацистом.

В текущем сезоне Сегунды Зозуля сыграл 27 матчей, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.

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