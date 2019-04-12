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Депутат Европарламента обозвал Зозулю неонацистом

Ассоциация испанских футболистов и клуб "Альбасете" выразили поддержку украинцу.

Пабло Иглесиас
Фото: Marca
Пабло Иглесиас
Испанский политик, соучредитель гражданского движения "Подемос" Пабло Иглесиас, избранный депутатом Европейского парламента от этой левой партии, в интервью Marca назвал украинского форварда "Альбасете" Романа Зозулю неонацистом.

"Разумно было бы, если бы в Германии наняли футболиста, который имеет татуировку со свастикой, а также делает нацистский жест? Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, мы говорим о неонацисте. Мы говорим о расизме, который наносит футболу огромный вред.

Вот почему, я думаю, фанаты "Райо Вальекано" подали пример демократической приверженности", - цитирует Иглесиаса издание.

"Альбасете" немедленно выступил с официальным заявлением и поддержкой игроку.

"Совет директоров и вся семья "Альбасете" хочет выразить слова поддержки Роману Зозуле. Его поведение за 12 месяцев в нашем клубе было примерным для всех. Он настоящий пример в раздевалке, он поддерживает наши социальные проекты, которые организовывает "Альбасете" с целью создания более справедливого и равноправного общества.

"Альбасете" готов представить футболисту свои юридические услуги, если они будут нужны для защиты своей чести, которую гарантирует Конституция", - гласит заявление клуба.

Роман Зозуля
Фото: Marca
Роман Зозуля
Не осталась в стороне и Ассоциация испанских футболистов (AFE), которая осудила заявление Иглесиаса.

"AFE хочет выразить полную поддержку игроку "Альбасете" Роману Зозуле.

Мы хотим осудить некоторые проявления, которые мы считаем неприемлемыми в рамках нашего законодательства.

Наша ассоциация находится в полном распоряжении Романа Зозули. Мы готовы помочь игроку всем, чем нужно, для защиты своих прав. Вы можете спокойно заниматься футболом, не переживая об остальном".

Напомним об инциденте 2-летней давности, когда переход украинца в аренду из "Бетиса" в "Райо Вальекано" сорвался из-за протестов болельщиков "Райо", которые обвинили Романа в связях с нацистским движением в Украине.

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