Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта, сообщает "Спорт-Экспресс".
22-летний спортсмен, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела американца, который шел в наушниках. Затем между ними завязался конфликт.
На видео с камер видно, как футболист "Спартака" избивает пешехода, который помешал ему проехать: Гулиев выходит из машины, догоняет уходящего пешехода, бьет того, уходит к машине, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему.
Видео с камер: футболист «Спартака» Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на «красный».— baza (@bazabazon) 11 апреля 2019 г.
Бьёт раз, уходит, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему. Наказывает. pic.twitter.com/bXGu2edwwP
В текущем сезоне Гулиев провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Напомним, в октябре 2018 года экс-игроки сборной России Александр Кокорин ("Зенит") и Павел Мамаев ("Краснодар") устроили две драки в Москве. Сначала возле гостиницы "Пекин" Кокорин и Мамаев напали на водителя "Первого канала".
Затем в кафе "Кофемания" футболисты избили, используя стул, двух высокопоставленных госчиновников.
Против футболистов было возбуждено уголовное дело. Мамаев и Кокорин находятся под стражей до 25 сентября.