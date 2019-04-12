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Футболист московского "Спартака" избил гражданина США: у американца сломан нос

В России разгорается очередной футбольный бытовой скандал.

Футболист московского "Спартака" избил гражданина США: у американца сломан нос
Аяз Гулиев
Фото: ru.wikipedia.org

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта, сообщает "Спорт-Экспресс".

22-летний спортсмен, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела американца, который шел в наушниках. Затем между ними завязался конфликт.

На видео с камер видно, как футболист "Спартака" избивает пешехода, который помешал ему проехать: Гулиев выходит из машины, догоняет уходящего пешехода, бьет того, уходит к машине, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему.

После инцидента Гулиев был доставлен в отделение полиции. Американцу потребовалась помощь медиков – у него диагностировали перелом костей носа. Он отказался от госпитализации и также проследовал в полицию.

В текущем сезоне Гулиев провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, в октябре 2018 года экс-игроки сборной России Александр Кокорин ("Зенит") и Павел Мамаев ("Краснодар") устроили две драки в Москве. Сначала возле гостиницы "Пекин" Кокорин и Мамаев напали на водителя "Первого канала".

Затем в кафе "Кофемания" футболисты избили, используя стул, двух высокопоставленных госчиновников.

Против футболистов было возбуждено уголовное дело. Мамаев и Кокорин находятся под стражей до 25 сентября.

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