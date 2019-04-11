"Реал" установил прейскурант на Бэйла, - СМИ

Со вторым пришествием Зинедина Зидана на пост главного тренера "Реала", похоже часы пребывания атакующего полузащитника Гарета Бэйла в клубе с "Сантьяго Бернабеу" сочтены.

"Реал" намерен продать валлийца ближайшим летом, сообщает AS. Мадридцы готовы расстаться с игроком за 130 млн евро, уточняет издание.

При этом руководство "королевского" клуба готово снизить цену на Гарета или включить его в сделку по какому-то другому игроку, например, Полю Погба из "Манчестер Юнайтед" или Кристиану Эриксену из "Тоттенхэма".

В нынешнем сезоне на счету Бэйла 8 голов в 25 матчах Ла Лиги.