"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" разыграли увлекательную дуэль на "Олд Траффорд"

На "Олд Траффорд" прошел первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Барселону".

Поединок оправдал ожидания болельщиков и завершился минимальной победой каталонского клуба 1:0.

В дебюте матча футболисты "Барселоны" в одной из атак воспользовались шабашом обороны хозяев и открыли счет – удар Луиса Суареса с близкого расстояния подправил защитник МЮ Люк Шоу, оформивший автогол.

В дальнейшем подопечные Уле Гуннара Сольскьяера не выглядели в матче безнадежными.

Вначале за счет прессинга хозяева лишили "блаугранас" бесконтрольного владения мячом. Затем Крис Смоллинг в игровом эпизоде разбил в кровь нос Лионеля Месси, фактически выключив до конца поединка лидера каталонцев.

Фото: EPA/UPG Лионель Месси после столкновения со Смоллингом

А вначале второй половины встречи "красные дьяволы" и вовсе временами запирали гостей на их половине поля.

Лишь с середины второго тайма футболисты "Барселоны" вновь сумели вернуть себе контроль мяча. Но несколько эпизодов сравнять счет хозяева имели.

Памятуя, как МЮ выбил из турнира "Пари Сен-Жермен", проиграв первый домашний матч 0:2, нельзя с уверенностью сказать, что в этой паре итог двухматчевого противостояния уже решен.

Во втором четвертьфинальном поединке вечера Лиги Чемпионов в Амстердаме "Аякс" и "Ювентус расписали результативную ничью 1:1.

На гол Криштиану Роналду на последней минуте первого тайма, Давид Нереш ответил своим голом на первой минуте второго тайма.