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Cегодня стартует предварительная продажа билетов на бой Усика против Такама

Это будет премьерный бой украинца в хэвивейте.

Cегодня стартует предварительная продажа билетов на бой Усика против Такама
Александр Усик
Фото: box.ua

Сегодня стартует предварительная продажа билетов на дебютный бой Александра Усика в супертяжелом дивизионе, который состоится 25 мая на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле.

Соперником чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF будет камерунец Карлос Такам.

Общедоступная продажа билетов начнется в четверг, 11 апреля. Цены от 40 до 250 долл. Купить билеты на бой Усика и Такама можно на сайте ticketmaster.com.

В последнем поединке Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил титул абсолютного чемпиона мира, однако позже он добровольно отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в супертяжелый вес.

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