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Футболистам "Монако" запрещено играть в казино

Привилегия играть за монегасков предполагает ряд ограничений.

Футболистам "Монако" запрещено играть в казино
Александр Головин
Фото: EPA/UPG

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин рассказал о запретах, которые накладывает клуб на футболистов.

В частности, им нельзя по контракту играть в казино.

"По контракту игрокам "Монако" нельзя играть в казино. Еще нельзя кататься на скутере. Я покатался сзади, самому нельзя. Ну и, как обычно: сноуборды, мотоциклы", - цитирует интервью Головина YouTube-каналу "КраСава" "Спорт-Экспресс".

Кроме того, Головин высказался в адрес бывшего главного тренера команды Тьерри Анри. По его словам, Анри еще не убил в себе футболиста.

"Анри еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал. Он был очень сильным футболистом, и такого уровня, как он, в "Монако" максимум Фалькао и Фабрегас. Он пытался выйти на тренировку и показывать, как надо делать, кричал. Любой другой тренер не орал, сказал бы: "Посерьезней, соберитесь". А он прямо сразу нервничал, пытался выбежать, играть с нами. Кричал: "Давайте, отберите у меня мяч". Все были немного в шоке. Бывали моменты, что долго не общался с командой, обижался. Пришел Жардим, спокойнее стало, тренироваться стали увереннее", - отметил россиянин.

Напомним, Головин перешел в "Монако" перед началом сезона 2018/19.

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