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FIFA врахує товариський матч Росія – Куба у своєму рейтингу збірних

21 місяць російський футбол відсторонений від міжнародних змагань.

FIFA врахує товариський матч Росія – Куба у своєму рейтингу збірних
Фото: ФІФА

Товариський поєдинок між збірними Росії і Куби, запланований на сьогодні в Волгограді, буде врахований в рейтингу FIFA, повідомляє xsport.ua з посиланням на службу комунікацій Російського футбольного союзу (РФС).

Зазначається, що у матчі буде дозволено по шість замін.

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Відзначимо, що з часу відсторонення від всіх міжнародних змагань в лютому 2022 року збірна Росії провела вдома тільки два товариських матчі, обігравши в Санкт-Петербурзі Ірак (2:0) і здолавши в Москві національну команду Камеруну (1:0).

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