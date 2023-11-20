FIFA врахує товариський матч Росія – Куба у своєму рейтингу збірних

Товариський поєдинок між збірними Росії і Куби, запланований на сьогодні в Волгограді, буде врахований в рейтингу FIFA, повідомляє xsport.ua з посиланням на службу комунікацій Російського футбольного союзу (РФС).

Зазначається, що у матчі буде дозволено по шість замін.

Відзначимо, що з часу відсторонення від всіх міжнародних змагань в лютому 2022 року збірна Росії провела вдома тільки два товариських матчі, обігравши в Санкт-Петербурзі Ірак (2:0) і здолавши в Москві національну команду Камеруну (1:0).