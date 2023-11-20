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Збірна України розгромила команду Англії на ЧЄ-2023 з шахів

Українки піднялися на 10-те місце.

Збірна України розгромила команду Англії на ЧЄ-2023 з шахів
Фото: European Chess Union

У передостанньому 8-му турі командного чемпіонату Європи-2023 з шахів серед чоловіків і жінок, який триває у чорногорському місті Будва, жіноча збірна Україниобіграла команду Англії - 3.5:0.5. 

Свої партії виграли Наталія Букса (2-га дошка), Інна Гапоненко (3-тя) та Наталія Жукова (4-та). Внічию завершилися партія Ганни Ушеніної на 1-й дошці.

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Українки набрали 10 очок із 16 та посідають 10-те місце у турнірній таблиці. В останньому 9-му турі суперником "синьо-жовтої команди" буде збірна Франції, яка йде на 3-й позиції (12 очок).

Нагадаємо, Україна на цьому турнірі представлена лише жіночою командою.

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