Жіноча збірна України з шахів програла у 3-му турі ЧЄ-2023

У чорногорському місті Будва триває командний чемпіонат Європи-2023 з шахів серед чоловіків і жінок.

Україна представлена лише жіночою командою, до якої увійшли Анна Ушеніна, Наталія Букса, Інна Гапоненко, Наталія Жукова і Анастасія Рахмангулова. Лідери збірної, сестри Анна та Марія Музичук, цей турнір пропускають.

У 3-му турі українки програли команді Угорщини (1.5:2.5).

Букса виграла на 2-й дошці, проте програли Ушеніна (на 1-й) та Рахмангулова (на 4-й). Внічию свою партію зіграла Жукова.

Після 3 турів збірна України набрала 3 очки із 6 та посідає 16-те місце у турнірній таблиці. У 4-му турі суперником "синьо-жовтих" буде збірна Північної Македонії.