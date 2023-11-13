У першій сотні рейтингу WTA на одну українку поменшало

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті оновила світовий рейтинг.
Польська тенісистка Іга Швьонтек, яка тиждень тому відібрала титул першої ракетки світу у білоруської тенісистки Арини Соболенко, залишилася лідером світової класифікації.
Топ-10 рейтингу WTA.
Катерина Байндль опустилася на 10 позицій, випавши із топ-100.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 25-й рядок у рейтингу.
Ангеліна Калініна (№27 WTA), Леся Цуренко (№31 WTA) та Марта Костюк (№39 WTA) утримали свої позиції.
Юлія Стародубцева (№159 WTA) та Олександра Олійникова (№392 WTA) вкотре оновили рекорди.