Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
У Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході
У Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході
Внаслідок негоди у Києві підтоплені кілька районів міста
Внаслідок негоди у Києві підтоплені кілька районів міста
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
ГоловнаСпорт

У першій сотні рейтингу WTA на одну українку поменшало

Світоліна зберегла статус першої ракетки України.

У першій сотні рейтингу WTA на одну українку поменшало
Фото: champion.com.ua

 Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті оновила світовий рейтинг.

Польська тенісистка Іга Швьонтек, яка тиждень тому відібрала титул першої ракетки світу у білоруської тенісистки Арини Соболенко, залишилася лідером світової класифікації.

Топ-10 рейтингу WTA.

Катерина Байндль опустилася на 10 позицій, випавши із топ-100.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 25-й рядок у рейтингу.

Ангеліна Калініна (№27 WTA), Леся Цуренко (№31 WTA) та Марта Костюк (№39 WTA) утримали свої позиції.

Юлія Стародубцева (№159 WTA) та Олександра Олійникова (№392 WTA)  вкотре оновили рекорди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies