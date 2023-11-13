У першій сотні рейтингу WTA на одну українку поменшало

Ангеліна Калініна (№27 WTA), Леся Цуренко (№31 WTA) та Марта Костюк (№39 WTA) утримали свої позиції.

Польська тенісистка Іга Швьонтек , яка тиждень тому відібрала титул першої ракетки світу у білоруської тенісистки Арини Соболенко , залишилася лідером світової класифікації.

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