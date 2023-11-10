Ізраїль максимально наблизився до України в Таблиці коефіцієнтів УЄФА

Напередодні завершився четвертий ігровий тиждень футбольних єврокубків, за результатами якого було оновлено рейтинг асоціацій УЄФА.

Україна набрала 0.4 бали у таблиці коефіцієнтів УЄФА, що на даний момент дозволяє зберігати за собою 17-у позицію у п'ятирічному рейтингу з показником 27.000.

Нагадаємо, цього тижня "Шахтар" переміг "Барселону" (1:0) у Лізі чемпіонів, а "Зоря" поступилася "Маккабі" (1:3) у Лізі конференцій.

Своєю поразкою луганці дуже допомогли Ізраїлю наблизитись до України і тепер відрив між двома асоціаціями становить лише 0.125 бали.

При цьому за рахунок перемоги "гірників" Україна скоротила відставання від Сербії, яка йде на 16-му місці, до 0.775 бала.

Зазначимо, що з 16-го місця квота країни зменшується до чотирьох клубів у єврокубках.