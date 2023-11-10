Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Німеччина виведе з Польщі свої Patriot
Німеччина виведе з Польщі свої Patriot
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
На 77-му році життя помер засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий
На 77-му році життя помер засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий
Росія намагається повернути раніше продану в інші країни зброю, – WSJ
Росія намагається повернути раніше продану в інші країни зброю, – WSJ
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
«Є високий ризик втратити велику кількість дітей, які виїхали, які залишилися на окупованих територіях, яких вивезли в Росію»
«Є високий ризик втратити велику кількість дітей, які виїхали, які залишилися на окупованих територіях, яких вивезли в Росію»
СБУ викрила консулку, яка відкривала візи до України нелегалам з південної Азії для виїзду до ЄС
СБУ викрила консулку, яка відкривала візи до України нелегалам з південної Азії для виїзду до ЄС
ГоловнаСпорт

Ізраїль максимально наблизився до України в Таблиці коефіцієнтів УЄФА

"Шахтар" приніс очки Україні, "Зоря" – ні.

Ізраїль максимально наблизився до України в Таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: A Bola

Напередодні завершився четвертий ігровий тиждень футбольних єврокубків, за результатами якого було оновлено рейтинг асоціацій УЄФА.

Україна набрала 0.4 бали у таблиці коефіцієнтів УЄФА, що на даний момент дозволяє зберігати за собою 17-у позицію у п'ятирічному рейтингу з показником 27.000.

Нагадаємо, цього тижня "Шахтар" переміг "Барселону" (1:0) у Лізі чемпіонів, а "Зоря" поступилася "Маккабі" (1:3) у Лізі конференцій.

Своєю поразкою луганці дуже допомогли Ізраїлю наблизитись до України і тепер відрив між двома асоціаціями становить лише 0.125 бали.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

При цьому за рахунок перемоги "гірників" Україна скоротила відставання від Сербії, яка йде на 16-му місці, до 0.775 бала.

Зазначимо, що з 16-го місця квота країни зменшується до чотирьох клубів у єврокубках.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies