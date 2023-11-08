Хаві оцінив поразку "Барселони" від "Шахтаря"

У рамках 4-го туру групового етару Ліги чемпіонів "Шахтар" сенсаційно здобув перемогу над "Барселоною" – 1:0.

Після тріумфу у Гамбурзі у "гірників" з'явилися реальні шанси на прохід до наступного раунду турніру.

У свою чергу, каталонці, після перемоги "Порту" над "Антверпеном" (2:0) у паралельному матчі, втратила одноосібне лідерство в групі Н.

На післяматчевій прес-конференції головний тренер "Барселони" Хаві визнав, що його команда провела поганий поєдинок.

"Зараз ми демонструємо низький рівень гри, і це погано для сезону. Ми провели одну з найгірших ігор за ці два роки. Проте нічого не втрачено, але це сталося в невідповідний момент. Нам потрібно бути самокритичними. Ми повинні бути динамічнішими і впевненішими в собі. Наразі потрібно перезавантажитися. У другому таймі нам вдалося покращити нашу гру. Зараз гравцям потрібно відновитися і набратися впевненості. Дуже прикро, але нічого не втрачено.

Ми повинні покладатися на себе. Наступна гра буде вдома з "Порту", і математично ми можемо оформити вихід у плей-оф. Нам потрібно здобути гордість, любов до себе та відновити впевненість. У нас невеликий спад. Це більше психологічна проблема, ніж ігрова", - цетує Хаві Marca.

"Ми неправильно граємо як в атаці, так і в захисті. Тиск після поразки не такий, яким він має бути… Потрібно повертати гравців на колишній рівень. Нам треба створювати більше моментів. Команда не повинна втрачати впевненості.

У цьому матчі ми не почувалися комфортно. "Шахтар" створював нам проблеми. Це заслужена поразка. Потрібно бути чесними, ми погано зіграли. Досі ми добре справлялися в інших матчах, але це була погана гра.

"Шахтар" багато працював у обороні. Судаков, Невертон, Сікан... Те, що вони зробили, заслуговує на повагу", - зазначив керманич "блаугранас".