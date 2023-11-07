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Капітан жіночої збірної не допоможе Україні у відборі Євробаскету-2025 проти Сербії та Португалії

Аліна Ягупова травмувалася.

Капітан жіночої збірної не допоможе Україні у відборі Євробаскету-2025 проти Сербії та Португалії
Аліна Ягупова
Фото: fiba.basketball

Жіноча збірна України розпочала підготовку до перших матчів кваліфікації Євробаскету-2025 проти Сербії та Португалії.

Не зможе допомогти національній команді в майбутніх зустрічах багаторічна лідерка та капітан збірної України Аліна Ягупова, яка отримала 4 листопада травму гомілкостопу в матчі чемпіонату Туреччини, виступаючи у складі "Мерсіна", повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

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За прогнозом лікарів, до тренувань Аліна зможе повернутися лише за 10-14 днів, що унеможливлює її участь в майбутніх матчах кваліфікації чемпіонату Європи.

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