Капітан жіночої збірної не допоможе Україні у відборі Євробаскету-2025 проти Сербії та Португалії

Жіноча збірна України розпочала підготовку до перших матчів кваліфікації Євробаскету-2025 проти Сербії та Португалії.

Не зможе допомогти національній команді в майбутніх зустрічах багаторічна лідерка та капітан збірної України Аліна Ягупова, яка отримала 4 листопада травму гомілкостопу в матчі чемпіонату Туреччини, виступаючи у складі "Мерсіна", повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За прогнозом лікарів, до тренувань Аліна зможе повернутися лише за 10-14 днів, що унеможливлює її участь в майбутніх матчах кваліфікації чемпіонату Європи.