ФБУ призначила головних тренерів чоловічої та жіночої національних команд

На засіданні Виконавчого комітету Федерації баскетболу України (ФБУ) було затверджено головних тренерів чоловічої і жіночої збірних України, повідомляє пресслужба федерації.

Новим керманичем чоловічої національної команди призначено 41-річного українського фахівця Віталія Степановського, який раніше входив до штату попереднього головного тренера Айнарса Багатскіса.

Степановський двічі ставав чемпіоном України з "Хіміком", а також очолював студентську збірну, коли вона виборола срібні медалі на Універсіаді-2019.

Наразі Степановський очолює клуб "Крайова", з яким у сезоні-2022/23 вийшов у плейоф чемпіонату Румунії.

Що стосується жіночої збірної, то її керманичем став Євген Мурзін.

Фото: ФБУ Євген Мурзін

57-річний український фахівець був асистентом Срджана Радуловича в жіночій національній збірній, працювавши з командою у відборі на Євробаскет-2023.

Він раніше очолював "Будівельник", "Київ-Баскет" і "Харківських соколів". Також Мурзін очолював бердянську "Чайку" - клуб жіночої Суперліги.