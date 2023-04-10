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Костюк повторила особистий рекорд у рейтингу WTA

Марта знову 38-а ракетка світу.

Костюк повторила особистий рекорд у рейтингу WTA
Марта Костюк
Фото: j48tennis.net

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг.

У топ-10 без особливих змін. Першою ракеткою світу, як і раніше, залишається полька Іга Швьонтек.

Ротація відбулася лише між представницею Тунісу Онс Жабер та француженкою Каролін Гарсією.

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Незважаючи на втрату п'яти місць, першою ракеткою України залишається Ангеліна Калініна, проте вже цього тижня з українського Олімпу її може усунути Марта Костюк, яка додала одну позицію, і яка повторила особистий рекорд – 38 місце. Леся Цуренко підтягнулася ще на п'ять рядків.

Українки у рейтингу WTA:

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