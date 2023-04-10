Костюк повторила особистий рекорд у рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг.

У топ-10 без особливих змін. Першою ракеткою світу, як і раніше, залишається полька Іга Швьонтек.

Ротація відбулася лише між представницею Тунісу Онс Жабер та француженкою Каролін Гарсією.

Незважаючи на втрату п'яти місць, першою ракеткою України залишається Ангеліна Калініна, проте вже цього тижня з українського Олімпу її може усунути Марта Костюк, яка додала одну позицію, і яка повторила особистий рекорд – 38 місце. Леся Цуренко підтягнулася ще на п'ять рядків.

Українки у рейтингу WTA: