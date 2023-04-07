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Організатори Wimbledon відправили росіянам та білорусам умови для допуску на трав'яний мейджор

Російські і білоруські тенісисти зможуть виступити на Wimbledon в цьому році.

Організатори Wimbledon відправили росіянам та білорусам умови для допуску на трав'яний мейджор
Вімблдон
Фото: cnbc.com

Американський журналіст Джон Вертхейм в Twitter опублікував електронного листа від організаторів единого у сезоні трав'яного турниру "Великого шолома" Wimbledon до російських та білоруських тенісистів.

"Після оголошення 31 березня про те, що ми маємо намір приймати заявки від російських і білоруських гравців, ми хотіли надати вам більше інформації про те, що потрібно від вас для отримання візи для в'їзду до Великобританії цього літа для вашої участі в змаганні (включаючи відбіркові змагання).

Як ми відзначали в нашому пресрелізі, відповідно до вказівок уряду Великобританії ви повинні підтвердити, що будете брати участь в турнірі в "нейтральному» статусі", не будете висловлювати свою підтримку вторгнення Росії в Україну, а також не будете отримувати будь-якого фінансування від Росії та Білорусі, включаючи спонсорство під час участі в мейджорі.

Ми включили ці заяви в наші Положення та умови реєстрації учасників, які ви повинні підписати, перш ніж AELTC зможе надати вам візовий лист-запрошення.

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Майте на увазі, що будь-які російські або білоруські громадяни у вашій команді також повинні будуть дотримуватися дуже схожі декларації в наших Умовах реєстрації гостей, які вони повинні будуть підписати, перш ніж AELTC зможе надати їм лист із запрошенням на отримання візи.

Зверніть увагу, що якщо ви берете участь в інших змаганнях на трав'яних кортах в Великобританії до Wimbledon, вам потрібно буде підписати окрему форму декларації, яку адмініструє ATP або WTA в залежності від обставин".

Зазначимо, основна сітка Вімблдону стартує цього року 3 липня, а завершиться мейджор 16 липня.

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