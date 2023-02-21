WTA готова зменшити вдвічі штраф Британської асоціації тенісу у разі допуску росіян до турнірів перед Вімблдоном

Раніше британців було оштрафовано на 1 мільйон доларів.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) запропонувала Британській асоціації тенісу (LTA) зменшити штраф у разі допуску російських та білоруських спортсменів до трьох турнірів (Ноттінгем, Бірмінгем, Істборн) перед Вімблдоном-2023, повідомляє Sportarena.com.

Минулого року WTA оштрафувала LTA на 1 млн доларів за недопуск росіян і білорусів до турнірів у Великій Британії, зокрема Вімблдону-2022. Зараз WTA готова зменшити штраф до 500 тисяч, якщо представники цих країн зможуть зіграти на трьох трав’яних турнірах.

У пропозиції WTA є підпункт, згідно з яким штраф також буде зменшено вдвічі, якщо LTA та Всеанглійський тенісний клуб (AELTC) “запропонують “належні зусилля” для вирішення проблеми шляхом переговорів із британським урядом”.

Раніше повідомлялося, що LTA можуть відібрати турніри під егідою ATP і WTA, якщо асоціація продовжить заборону на виступи російських і білоруських тенісистів.

У квітні 2022 року організатори Вімблдону ухвалили рішення усунути від участі у турнірі російських та білоруських тенісистів у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.