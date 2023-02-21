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WTA готова зменшити вдвічі штраф Британської асоціації тенісу у разі допуску росіян до турнірів перед Вімблдоном

Раніше британців було оштрафовано на 1 мільйон доларів.

WTA готова зменшити вдвічі штраф Британської асоціації тенісу у разі допуску росіян до турнірів перед Вімблдоном
Фото: champion.com.ua

Жіноча тенісна асоціація (WTA) запропонувала Британській асоціації тенісу (LTA) зменшити штраф у разі допуску російських та білоруських спортсменів до трьох турнірів (Ноттінгем, Бірмінгем, Істборн) перед Вімблдоном-2023, повідомляє Sportarena.com.

Минулого року WTA оштрафувала LTA на 1 млн доларів за недопуск росіян і білорусів до турнірів у Великій Британії, зокрема Вімблдону-2022. Зараз WTA готова зменшити штраф до 500 тисяч, якщо представники цих країн зможуть зіграти на трьох трав’яних турнірах.

У пропозиції WTA є підпункт, згідно з яким штраф також буде зменшено вдвічі, якщо LTA та Всеанглійський тенісний клуб (AELTC) “запропонують “належні зусилля” для вирішення проблеми шляхом переговорів із британським урядом”.

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Раніше повідомлялося, що LTA можуть відібрати турніри під егідою ATP і WTA, якщо асоціація продовжить заборону на виступи російських і білоруських тенісистів.

У квітні 2022 року організатори Вімблдону ухвалили рішення усунути від участі у турнірі російських та білоруських тенісистів у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

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