Парадокс: через неучасть російських тенісистів на Вімблдоні переможець турніру Джокович у рейтингу опустився з 3 на 7-у позицію

По завершенню третього в сезоні турніру "Великого шолома" Вімблдону Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) опублікувала оновлений рейтинг організації. згідно з яким першою ракеткою світу залишився росіянин Данило Медведєв, який через дискваліфікацію організаторами турніру всіх російських та білоруських тенісистів, пропускав трав'яний мейджор.
У свою чергу переможець турніру серб Новак Джокович опустився в рейтингу з 3-ї позиції на 7-у.
Парадокс пояснюється тим, що АТР, як і Жіноча тенісна асоціація (WTA) на знак незгоди з рішенням організаторів Вімблдона дискваліфікувати російських та білоруських спортсменів, ухвалила рішення позбавити всіх тенісистів рейтингових очок.
Таким чином, Джокович втратив 2000 очок за минулорічну перемогу на Вімблдоні.
Натомість у трійку найкращих увійшов півфіналіст турніру іспанець Рафаель Надаль, а друге місце продовжує утримувати німець Олександр Звєрєв, який через травму пропускав мейджор.
Що стосується наших тенісистів, то першою ракеткою України став Олексій Крутих - він піднявся на 30 позицій і посів 249 місце. Ілля Марченко опустився на п'ять рядків і став 282-м, а Віталій Сачко, який раніше був першою ракеткою України, втратив одразу 40 місць і став 286-м.
Рейтинг ATP від 11 липня.
- (1). Данило Медведєв (Росія) - 7775
- (2). Олександр Зверєв (Німеччина) - 6850
- (4). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6165
- (5). Стефанос Ціціпас (Греція) - 5150
- (6). Каспер Рууд (Норвегія) - 5050
- (7). Карлос Алькарас (Іспанія) - 4845
- (3). Новак Джокович (Сербія) - 4770
- (8). Андрій Рубльов (Росія) - 3700
- (9). Фелікс Оже-Аліассім (Канада) - 3445
- (13). Яннік Сіннер (Італія) - 3185
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- 249 (279). Олексій Крутих (Україна) - 202
- 282 (277). Ілля Марченко (Україна) - 172
- 286 (246). Віталій Сачко (Україна) - 171
- 351 (360). Олег Приходько (Україна) - 121
- 401 (414). Георгій Кравченко (Україна) - 103
- 469 (464). Владислав Орлов (Україна) - 79
- 503 (385). Сергій Стаховський (Україна) - 67
- 535 (601). Олександр Овчаренко (Україна) - 58
- 555 (556). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 54.