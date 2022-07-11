Парадокс: через неучасть російських тенісистів на Вімблдоні переможець турніру Джокович у рейтингу опустився з 3 на 7-у позицію

По завершенню третього в сезоні турніру "Великого шолома" Вімблдону Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) опублікувала оновлений рейтинг організації. згідно з яким першою ракеткою світу залишився росіянин Данило Медведєв, який через дискваліфікацію організаторами турніру всіх російських та білоруських тенісистів, пропускав трав'яний мейджор.

У свою чергу переможець турніру серб Новак Джокович опустився в рейтингу з 3-ї позиції на 7-у.

Парадокс пояснюється тим, що АТР, як і Жіноча тенісна асоціація (WTA) на знак незгоди з рішенням організаторів Вімблдона дискваліфікувати російських та білоруських спортсменів, ухвалила рішення позбавити всіх тенісистів рейтингових очок.

Таким чином, Джокович втратив 2000 очок за минулорічну перемогу на Вімблдоні.

Натомість у трійку найкращих увійшов півфіналіст турніру іспанець Рафаель Надаль, а друге місце продовжує утримувати німець Олександр Звєрєв, який через травму пропускав мейджор.

Що стосується наших тенісистів, то першою ракеткою України став Олексій Крутих - він піднявся на 30 позицій і посів 249 місце. Ілля Марченко опустився на п'ять рядків і став 282-м, а Віталій Сачко, який раніше був першою ракеткою України, втратив одразу 40 місць і став 286-м.

Рейтинг ATP від 11 липня.

(1). Данило Медведєв (Росія) - 7775 (2). Олександр Зверєв (Німеччина) - 6850 (4). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6165 (5). Стефанос Ціціпас (Греція) - 5150 (6). Каспер Рууд (Норвегія) - 5050 (7). Карлос Алькарас (Іспанія) - 4845 (3). Новак Джокович (Сербія) - 4770 (8). Андрій Рубльов (Росія) - 3700 (9). Фелікс Оже-Аліассім (Канада) - 3445 (13). Яннік Сіннер (Італія) - 3185

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