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"Шахтар" вимагатиме від FIFA €50 мільйонів

Це може створити прецедент для інших клубів.

"Шахтар" вимагатиме від FIFA €50 мільйонів
Фото: ФК "Шахтар"

Поки що єдиний представник України в групі Ліги чемпіонів "Шахтар" вимагатиме від FIFA близько 50 млн євро, повідомляє xsport.ua.

Все через правило FIFA, згідно з яким гравці-легіонери мають право призупиняти свої контракти з українськими клубами на сезон-2022/23.

"Шахтар" вважає, що це правило захищає лише гравців, водночас заважає клубу продавати цих футболістів, оскільки потенційні покупці користуються цим правилом і забирають їх безкоштовно.

В донецькому клубі розраховують, що їхній позов матиме позитивну відповідь. Мовляв, у FIFA не захочуть йти на конфлікт і підуть на компроміс.

Водночас, це може створити прецедент, який потягне за собою позови й інших клубів.

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