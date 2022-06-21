Ще на 1 рік.

ФІФА продовжила право українських клубів призупиняти контракти іноземних футболістів та тренерів, повідомляє пресслужба організації.

Дія відповідної норми продовжена до 30 червня 2023 року.

До кінця місяця клуби мають час узгодити з гравцями деталі майбутньої співпраці. В іншому випадку контракт вважається замороженим, а гравці отримують право на оренду.

Таким чином, цього року ФІФА відреагувала на повномасштабне російське вторгнення в Україну, внаслідок якого сезон в українському чемпіонаті було припинено достроково.

Також ФІФА звільнила неповнолітніх гравців, які залишають Україну разом із батьками, від дії правила, що забороняє трансфери футболістів, які не досягли 18-річчя.