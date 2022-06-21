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ФІФА продовжила право українських клубів призупиняти контракти іноземних футболістів

Ще на 1 рік.

ФІФА продовжила право українських клубів призупиняти контракти іноземних футболістів
Фото: EPA/UPG

ФІФА продовжила право українських клубів призупиняти контракти іноземних футболістів та тренерів, повідомляє пресслужба організації.

Дія відповідної норми продовжена до 30 червня 2023 року.

До кінця місяця клуби мають час узгодити з гравцями деталі майбутньої співпраці. В іншому випадку контракт вважається замороженим, а гравці отримують право на оренду.

Таким чином, цього року ФІФА відреагувала на повномасштабне російське вторгнення в Україну, внаслідок якого сезон в українському чемпіонаті було припинено достроково.

Також ФІФА звільнила неповнолітніх гравців, які залишають Україну разом із батьками, від дії правила, що забороняє трансфери футболістів, які не досягли 18-річчя.

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