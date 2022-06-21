Руслан розрядив свою гармату на 76 хвилині.

Гол українського легіонера "Аталанти" Руслана Малиновського у ворота "Ювентуса" посів 19-те місце у рейтингу топ-30 забитих м'ячів минулого сезону у Серії А.

На 76-й хвилині Ремо Фройлер відкотив м'яч при розіграші штрафного на Руслана, який з 25 метрів вколотив його в дальній кут воріт, відкривши рахунок у матчі.

Найкращим голом минулого розіграшу чемпіонату Італії визнано м'яч захисника "Мілана" Тео Ернандеса у грі з тією ж "Аталантою".

Малиновський у сезоні, що завершився в Італії провів 41 матч у всіх турнірах за команду Джан П'єро Гасперіні. На його рахунку 10 голів та 7 асистів.

"Аталанта" посіла незвично низьке як для себе за останні роки 8-ме місце в Серії А, не потрапивши за підсумками сезону до єврокубків.