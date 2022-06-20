Промоушен Glory розірвав контракти з усіма російськими кікбоксерами

Одна з причин – небажання бійців виходити у ринг із російськими спортсменами.

Міжнародна організація Glory, яка займається проведенням кікбоксерських поєдинків, розірвала угоди з усіма російськими бійцями, повідомляє пресслужба організації.

При цьому зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Glory спочатку підтримав рекомендації МОК і дозволив спортсменам РФ виступати у нейтральному статусі.

Проте промоушен зіткнувся з низкою проблем організації поєдинків для російських кікбоксерів – заборони на поїздки, проблеми безпеки, блокування платежів в умовах світових фінансових санкцій проти Росії.

У результаті Glory розірвав контракти з росіянами, вказавши, що зробив це "в інтересах їхньої кар'єри та безпеки". Не став винятком і чинний чемпіон у напівважкому дивізіоні Артем Вахітов.