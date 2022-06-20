Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
ГоловнаСпорт

Промоушен Glory розірвав контракти з усіма російськими кікбоксерами

Одна з причин – небажання бійців виходити у ринг із російськими спортсменами.

Міжнародна організація Glory, яка займається проведенням кікбоксерських поєдинків, розірвала угоди з усіма російськими бійцями, повідомляє пресслужба організації.

При цьому зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Glory спочатку підтримав рекомендації МОК і дозволив спортсменам РФ виступати у нейтральному статусі.

Проте промоушен зіткнувся з низкою проблем організації поєдинків для російських кікбоксерів – заборони на поїздки, проблеми безпеки, блокування платежів в умовах світових фінансових санкцій проти Росії.

У результаті Glory розірвав контракти з росіянами, вказавши, що зробив це "в інтересах їхньої кар'єри та безпеки". Не став винятком і чинний чемпіон у напівважкому дивізіоні Артем Вахітов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також