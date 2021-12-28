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Від COVID-19 помер чемпіон світу з кікбоксингу, який виступав проти вакцинації

Фредерік Сіністра вирішив лікуватися вдома.

Фото: The Sun

Триразовий чемпіон світу з кікбоксингу у важкій вазі, бельгієць Фредерік Сіністра на прізвисько "Трунник" помер від ускладнень COVID-19, повідомляє The Sun.

У листопаді в Сіністри почалися проблеми зі здоров'ям, його госпіталізували у Льєжі.

У відділенні інтенсивної терапії Сіністру підключили до апарата штучного дихання, після чого його стан покращав.

Фото: The Sun

Кікбоксер наполіг на виписці з лікарні та продовжив лікування вдома, де через кілька днів помер від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Сіністра був противником вакцинації та критикував владу Бельгії за обмеження.

Григорій МухінГригорій Мухін
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