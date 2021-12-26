Фото: freshfocus

Під час матчу Швейцарської хокейної ліги стався неприємний і вкрай рідкісний випадок: два гравці впали в яму, яка використовується для збору снігу, який утворюють гравці своїми ковзанами, катаючись по льоду, пише Le Matin.

На 14-й хвилині зустрічі захисник "Лангенталя" Тайлер Хіггінс та нападник "Сьєрри" Арно Монтандон у боротьбі за шайбу влетіли в борт у тому місці, де відкриваються дверцята для виїзду на лід комбайна для заливання майданчика.

Фото: freshfocus

Машина якраз і повинна була розташовуватись на цьому місці, але там її не виявилося. В результаті хокеїсти провалилися під лід.

Фото: freshfocus

Все могло закінчитися не лише переляком для Тайлера та Арно та мокрою формою. Яма, в яку вони впали, розділена на дві частини залізним прутом. Але, на щастя, все обійшлося лише купанням.

Фото: freshfocus

До хокеїстів одразу підбігли судді та інші гравці і витягли їх із води.