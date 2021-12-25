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Україна посперечається за право провести зимову Олімпіаду-2030

"Ми розглядаємо з вами наш західний регіон: Буковель, наприклад".

Україна посперечається за право провести зимову Олімпіаду-2030
Фото: gorodok.rv.ua

Україна планує подати заявку на проведення у 2030 році зимових Олімпійських ігор, заявив в інтерв'ю "Слову і ділу" міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"На сьогоднішній день йде найпотужніший за всю історію незалежності України розвиток інфраструктури. І зараз президент поставив завдання – і президент, і вся спортивна спільнота дуже хоче, – ми вступаємо у боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні. Юнацькі – у 2028 році та зимові Олімпійські ігри – у 2030", – заявив міністр.

За його словами, Україна уже має певну інфраструктуру для проведення зимової Олімпіади, але частину об'єктів потрібно буде ще побудувати.

"Ми ж розглядаємо з вами наш західний регіон: Буковель, наприклад, там уже є певна інфраструктура. Так, нам не вистачає хокейних палаців, так, нам не вистачає для гігантського слалому трас, але якась частина цього вже є", - заявив він.

На проведення Олімпіади в 2030 році також претендують Канада, Японія, Іспанія.

Нагадаємо, що плани провести Олімпіаду в Україні виношували за президента Віктора Януковича. У травні 2010 року, через кілька місяців після вступу на посаду, він запропонував подати заявку в Міжнародний олімпійський комітет на проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року. Планувалося, що вони відбудуться у Львові.

Після Революції гідності Україна відкликала свою заявку. У 2019 президент Володимир Зеленський знову порушив питання проведення Олімпіади в Україні. Того ж року мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто буде "битися за право проводити зимові Олімпійські ігри" у 2030 році.

Найближчі Олімпійські ігри відбудуться в Токіо (2020), Пекіні (2022), Парижі (2024), Мілані і Кортіна-д'Ампеццо (2026) і Лос-Анджелесі (2028).

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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