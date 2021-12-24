Команда німецького автовиробника готова повернути втрачений цього року титул в особистому заліку.

Фото: motorsport.com Льюїс Гамільтон

Минула декада від закінчення сезону-2021 у Формулі-1, чемпіоном якого в особистому заліку став Макс Ферстаппен з "Ред Буллі", а чемпіонська команда Mercedes AMG Petronas Motorsport у гонитві за своїм 9-м поспіль Кубком конструкторів опублікувала відео запуску двигуна боліда 2022 року.

Справжнього ревіння ми не почули, бо заводили машину в боксі з трубою для відведення газів назовні, але уявлення про звучання двигуна прийдешнього сезону отримали.

"Нова доба Формули-1 починається просто тут... Уперше запускаємо нашу машину Формули-1 2022 - W13 живий", - назвала ролик пресслужба "Мерседеса".