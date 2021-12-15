Фото: EPA/UPG Льюїс Гамільтон

7-разовому чемпіону Формули-1 Льюїсу Гамільтону офіційно присвоєно звання лицаря. Церемонія відбулася у Віндзорському замку, повідомляє Daily Mail.

Ас Формули-1 отримав лицарське звання за нагороди в автоспорті.

Sir Lewis Hamilton is made a Knight Bachelor by the Prince of Wales at Windsor Castle.



Image ID: 2HATNCR // Dominic Lipinski // PA Wire#alamyeditoril #LewisHamilton pic.twitter.com/RxLOhro1pM — Alamy Editorial (@Alamy_Editorial) December 15, 2021

Після сера Джекі Стюарта, сера Стірлінга Мосса і сера Джека Бребгема Льюїс став четвертим гонщиком Формули-1, який отримав почесне звання.

Про те, що ім'я Гамільтона внесено до списку осіб, яких вшанують лицарським титулом, стало відомо ще місяць тому.

Проте перешкодою для надання Гамільтону титулу були податкові проблеми.

Зазначимо, що пілот "Мерседеса" міг цього сезону увосьме виграти титул чемпіона Формули-1 і стати абсолютним рекордсменом за цим показником (7 титулів також має Міхаель Шумахер). Але на останньому колі останньої гонки сезону його випередив пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, який у підсумку став новим чемпіоном.