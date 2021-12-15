Фінляндія посилюється американською зброєю. Чому ж Москва мовчить?
Фінляндія посилюється американською зброєю. Чому ж Москва мовчить?
Розвал Боснії вже розпочався
Розвал Боснії вже розпочався
"Укрзалізниця" показала оновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"
"Укрзалізниця" показала оновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"
Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому
Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому
Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info
Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info
Під Радою знову зібрався мітинг ФОПів, активісти заблокували вул. Грушевського (оновлення)
Під Радою знову зібрався мітинг ФОПів, активісти заблокували вул. Грушевського (оновлення)
Зеленський про можливе російське вторгнення: "Українці не віддадуть своєї свободи ніколи"
Зеленський про можливе російське вторгнення: "Українці не віддадуть своєї свободи ніколи"
Макрон перед зустріччю із Зеленським зателефонував Путіну, щоб обговорити Україну
Макрон перед зустріччю із Зеленським зателефонував Путіну, щоб обговорити Україну
Меркель з травня блокувала закупівлю Україною зброї через НАТО, – Bild
Меркель з травня блокувала закупівлю Україною зброї через НАТО, – Bild
ГоловнаСпорт

Принц Чарльз посвятив Гамільтона в лицарі

Льюїс став четвертим гонщиком Формули-1, який отримав почесне звання.

Льюїс Гамільтон
Фото: EPA/UPG
Льюїс Гамільтон

7-разовому чемпіону Формули-1 Льюїсу Гамільтону офіційно присвоєно звання лицаря. Церемонія відбулася у Віндзорському замку, повідомляє Daily Mail.

Ас Формули-1 отримав лицарське звання за нагороди в автоспорті.

Після сера Джекі Стюарта, сера Стірлінга Мосса і сера Джека Бребгема Льюїс став четвертим гонщиком Формули-1, який отримав почесне звання.

Про те, що ім'я Гамільтона внесено до списку осіб, яких вшанують лицарським титулом, стало відомо ще місяць тому.

Проте перешкодою для надання Гамільтону титулу були податкові проблеми.

Зазначимо, що пілот "Мерседеса" міг цього сезону увосьме виграти титул чемпіона Формули-1 і стати абсолютним рекордсменом за цим показником (7 титулів також має Міхаель Шумахер). Але на останньому колі останньої гонки сезону його випередив пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, який у підсумку став новим чемпіоном.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також