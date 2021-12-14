Цими днями в країні відзначають 30-річчя Української асоціації футболу (колишня ФФУ).

9 грудня в Національній опері України відбулася урочиста церемонія, в якій на запрошення президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка взяли участь президент України Володимир Зеленський та президент УЄФА Александер Чеферін.

На честь 30-річчя УАФ з ініціативи Павелка Виконком УАФ затвердив положення про нову нагороду — орден президента УАФ "Легенда українського футболу".

Першими володарями престижної нагороди стали видатні українські футболісти — капітан київського "Динамо", найкращий гравець СРСР 1966 року, заслужений тренер України Андрій Біба, учасник чемпіонату світу-1966 Валерій Поркуян і ще один учасник ЧС-1966, екстренер збірної України Йожеф Сабо, повідомляє пресслужба УАФ.

Також цим орденом були нагороджені володар "Золотого м’яча-1975", екскерманич збірної України Олег Блохін, володар "Золотого м’яча-1986" Ігор Бєланов і володар "Золотого м’яча-2004", екскерманич збірної України Андрій Шевченко.

Біба та Бєланов першими отримали свої нагороди під час засідання Виконкому УАФ.

Фото: Павло Кубанов Андрій Павелко та Андрій Біба

"Дякую, мені дуже приємно отримати таку нагороду. Чудова ініціатива від президента УАФ! Я все життя у футболі і, незважаючи на свій вік, намагаюся й зараз бути корисним для розвитку гри.

Я дуже багато спілкуюся з молодими футболістами, що беруть участь у турнірі «Шкіряний м’яч». Це додає мені сил і бажання працювати далі. Бажаю всім нам здоров’я і ще більших успіхів для всього українського футболу!" — сказав після нагородження Біба.

Фото: Павло Кубанов Андрій Павелко та Ігор Бєланов

"Дякую членам Виконкому УАФ і особисто Андрію Павелку за таку увагу до історії нашого футболу. Дійсно, це дуже важливо. Я вже не раз говорив, що під час зустрічей з юними футболістами, а це останнім часом трапляється доволі часто, намагаюся переконати їх, що нічого неможливого немає.

Я, простий хлопець, зміг отримати «Золотий м’яч», і їм це вдасться. Потрібно лише любити футбол і самовіддано тренуватися", — сказав зі свого боку Бєланов.