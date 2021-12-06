Фото: EPA/UPG Андрій Шевченко

У рамках 16-го туру Серії А команда Андрія Шевченка "Дженоа" їздила в Турин на протистояння з "Ювентусом".

Дива не сталося, гості зазнали поразки - 0:2 - і залишилися на 18-му рядку в турнірній таблиці.

Додамо, що за весь матч підлеглі Шевченка не змогли завдати по воротах "б'янконері" жодного удару, тоді як туринці пробивали 27 разів, з яких 12 - у площину.

"Ювентус" також переважав у володінні м'ячем – 70% на 30%, інформує офіційний сайт Серії А.

Зазначимо, що "Дженоа" під керівництвом українського фахівця у чотирьох проведених матчах ще жодного разу не забила, набравши лише очко у виїзному поєдинку проти "Удінезе" та програвши "Ромі" (0:2) й "Мілану" (0:3).

Огляд матчу "Ювентус" - "Дженоа".