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Шевченко заявив, що не візьме жодного українця до своєї команди

На те є об'єктивні бюрократичні причини.

Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG
Андрій Шевченко

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко повідомив, що не зможе підсилити свою команду українськими гравцями у трансферне зимове вікно.

При цьому Шевченко зазначив, що клуб не має місць для заявки футболістів без паспорта Європейського Союзу.

"Посилення українськими гравцями? Я зайнятий командою. Трансферами займатиметься спортивний директор, він шукає й обирає. Я маю багато ігор, і я вже казав, що в нас два місця для гравців без європейського паспорта вже зайняті. У нас немає такої можливості", - заявив Шевченко в інтерв'ю YouTube-каналу PRESSING.

Інтерв'ю Шевченка - з 3:10

Раніше повідомляли, що колишній головний тренер збірної України хотів би запросити до "Дженоа" Андрія Ярмоленка із "Вест Гема".

Зазначимо, у трьох стартових матчах під керівництвом українського фахівця "Дженоа" виборола лише одне очко і жодного разу не забила: програла "Ромі" (0:2) та "Мілану" (0:3), а також зіграла внічию з "Удінезе" (0:0).

Після 15 турів генуезці посідають 18-те місце в Серії A. У неділю "Дженоа" зіграє з "Ювентусом" у Турині.

Григорій МухінГригорій Мухін
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