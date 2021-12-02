Ахметов удостоєний нагороди УЄФА Football Leadership Award

Фото: пресслужба

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов нагороджений спеціальною відзнакою УЄФА – UEFA Football Leadership Award.

Офіційна церемонія відбулася у штаб-квартирі організації у швейцарському Ньоні. Нагороду українському бізнесмену вручив особисто президент УЄФА Александер Чеферін.

Фото: УЄФА Рінат Ахметов і Александер Чеферін

"Список завойованих "Шахтарем" трофеїв справді вражає. У цьому тисячолітті клуб переміг у 13 чемпіонатах України та завоював 11 національних кубків, продемонструвавши зразкову історію успіху пострадянського періоду. І не лише на національному рівні – перемога у фіналі останнього Кубка УЄФА у 2009 році на міжнародній арені", - заявив Чеферін.

"Після більш ніж двох десятиліть регулярної участі в Лізі чемпіонів УЄФА помаранчево-чорні кольори та відомий стиль гри вашої команди тепер визнані світовою футбольною спільнотою як невід'ємна частина фольклору найбільшого футбольного турніру у світі", - зазначив словенець.

Нагадаємо, Ахметов став президентом "Шахтаря" у 1996 році.