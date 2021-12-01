Українка Мар'яна Шевчук виграла чемпіонат світу з парапауерліфтингу у ваговій категорії до 50 кг, повідомляє sportarena.com.
Шевчук стала чемпіонкою, побивши власний світовий рекорд, - штовхнула штангу вагою 133,5 кг в останній спробі.
Попередній світовий рекорд українка встановила на етапі Кубка світу у Тбілісі, піднявши вагу 132 кг.
Шевчук стала дворазовою чемпіонкою світу з парапауерліфтингу. Доти вона виграла світову першість у 2019 році.
У серпні Мар'яна стала паралімпійською чемпіонкою в Токіо з найкращим результатом 125 кг.
🛑 New WORLD RECORD for Mariana Shevchuk!— #ParaPowerlifting (@Powerlifting) November 30, 2021
She lifts 133,5kg in her final attempt! 😍#Tbilisi2021 | #ParaPowerlifting | @Paralympics | @ukrparalympic pic.twitter.com/y9rOcINKN6