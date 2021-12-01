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Українка Шевчук зі світовим рекордом виграла чемпіонат світу з парапауерліфтингу

Мар'яна побила власний рекорд.

Фото: Zviad Rostiashvili

Українка Мар'яна Шевчук виграла чемпіонат світу з парапауерліфтингу у ваговій категорії до 50 кг, повідомляє sportarena.com.

Шевчук стала чемпіонкою, побивши власний світовий рекорд, - штовхнула штангу вагою 133,5 кг в останній спробі.

Попередній світовий рекорд українка встановила на етапі Кубка світу у Тбілісі, піднявши вагу 132 кг.

Шевчук стала дворазовою чемпіонкою світу з парапауерліфтингу. Доти вона виграла світову першість у 2019 році.

У серпні Мар'яна стала паралімпійською чемпіонкою в Токіо з найкращим результатом 125 кг.

Григорій МухінГригорій Мухін
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