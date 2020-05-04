Многократный призер соревнований за звание "Самый сильный человек планеты", исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьёрнссон, известный по роли "Горы" Григора Клигана в сериале "Игра Престолов", установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
С третьей попытки 31-летний атлет поднял штангу весом 501 килограмм, что на 1 кг превышает рекорд, который принадлежит Эдди Хоулу из Великобритании.
Отметим, что из-за пандемии COVID-19 официальный статус рекорда не утвержден, так как поставлен он был не в рамках официальных соревнований, а в собственном спортивном зале атлета.