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Звезда "Игры престолов" установил невероятный мировой рекорд в пауэрлифтинге

Стронгмен Хафтор Бьёрнссон во всей красе.

Хафтор Бьёрнссон
Фото: Bleacher Reporter
Хафтор Бьёрнссон

Многократный призер соревнований за звание "Самый сильный человек планеты", исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьёрнссон, известный по роли "Горы" Григора Клигана в сериале "Игра Престолов", установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге. 

С третьей попытки 31-летний атлет поднял штангу весом 501 килограмм, что на 1 кг превышает рекорд, который принадлежит Эдди Хоулу из Великобритании.

Отметим, что из-за пандемии COVID-19 официальный статус рекорда не утвержден, так как поставлен он был не в рамках официальных соревнований, а в собственном спортивном зале атлета.

Напомним, в 2015 году Бьёрнссон побил тысячелетний рекорд на соревнованиях "Сильнейший викинг мира" в Норвегии, протащив 650-килограммовое 10-метровое бревно на 5 шагов вперед. Прежний рекорд был установлен в начале X века исландским викингом Ормом Сторолфссоном по прозвищу "Орм Сильный", который пронес на себе корабельную мачту аналогичного веса на три шага, прежде чем сломал себе спину.

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