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УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках из-за досрочного завершения сезона-2019/20

"Виллем II" может оказаться за бортом Лиги Европы.

УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках из-за досрочного завершения сезона-2019/20
Фото: bsr

УЕФА может не допустить "Виллем II" до участия в Лиге Европы и лишить Нидерланды пятого слота в еврокубках, сообщает AD.

По данным источника, УЕФА может не одобрить решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) по распределению мест в еврокубках, и не допустить "Виллем II" до участия во втором отборочном раунде Лиги Европы. В таком случае Нидерланды в еврокубковом сезоне-2020/2021 представят четыре клуба вместо пяти.

Напомним, чемпионат Нидерландов из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. При этом звание чемпиона решили не присуждать.

Финальный матч Кубка страны также был отменен.

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