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В отличие от Формулы-1 в США автогоночная серия NASCAR собирается возобновить чемпионат

Первая гонка намечена на 17 мая.

В отличие от Формулы-1 в США автогоночная серия NASCAR собирается возобновить чемпионат
NASCAR
Фото: EPA/UPG

В США, в которых число зараженных коронавирусом приближается к 1,1 млн человек, гоночная серия NASCAR планирует возобновить сезон.

И уже 17 мая на трассе Darlington Raceway в штате Южная Каролина, должна пройти первая гонка, сообщает AutoWeek.

Серия опубликовала предварительный календарь на месяц, за который пройдет сразу 8 гонок - по две в неделю.

Отмечается, что первые 6 этапов чемпионата пройдут без зрителей на трибунах.

17 и 20 мая гонщики проведут два этапа в Южной Каролине, после чего переместятся на трассу в Шарлотте, где также пройдет две гонки - 23 и 27 мая. На 31 мая запланирована гонка в Мартинсвилле, 3 июня - этап в Бристоле, 7 июня пилоты отправятся в Атланту, а затем путь NASCAR лежит к "Солнечному штату" – Флориде, где 14 июня пройдет гонка в Майами.

Проведение первых четырех гонкок (в Дарлингтоне и Шарлотте) – это скорее вопрос материально-технического удобства.

В свою очередь, Южная Каролина ослабила ограничения по сравнению с остальной частью страны.

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