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Три боя братьев Кличко вошли в топ-50 за всю историю бокса

Правда, эти поединки украинцев расположились в нижней части рейтинга.

Фото: Укринформ
Три боя с участием братьев Кличко вошли в топ-50 поединков за всю историю бокса по версии сайта TheTopTens, который публикует рейтинги из различных сфер жизни.

При этом только один из этих поединков закончился победой украинского боксера.

Так, на 21-й позиции оказался проигранный Владимиром Кличко бой против британца Энтони Джошуа.

Еще одно британо-украинское противостояние нашло свое отражение на 30-м месте – поединок Виталия Кличко против Леннокса Льюиса, который также завершился не в пользу украинского боксера. Отметим, что по причине тяжелой травмы (сильного рассечения) в перерыве между 6-м и 7-м раундами бой остановили и Льюису присудили победу техническим нокаутом. Этот поединок стал последним в профессиональной карьере Леннокса.

Старший из братьев Кличко встречался еще с одним британцем – Дереком Чисорой. Этот победный для Виталия поединок занял 34-е место.

А возглавил хит-парад "Бой века" между непобедимыми, на тот момент, Джо Фрейзером (26-0, 23 КО) и Мухаммедом Али(31-0, 25 КО), который состоялся в Международный женский день 1971 года в Нью-Йорке и завершился первым поражением Али в его профессиональной карьере – все судьи были единогласны: 9-6, 11-4, 8-6 в пользу Фрейзера.

Топ-10 поединков в истории бокса:

  • 1. Джо Фрейзер – Мухаммед Али
  • 2. Артуро Гатти - Микки Уорд
  • 3. Джо Фрейзер - Мухаммед Али III. Триллер в Маниле (или Манильская мясорубка). В историю бокса поединок вошел как один из самых жестоких в истории супертяжелого веса. После 14-го раунда судья остановил поединок - Фрейзер, будучи слепым на левый глаз, практически не видел правым (тренер показал три пальца и попросил их сосчитать, Фрейзер ответил "один"). В то же время в своем углу Али просил снять перчатки ("я очень устал, снимите с меня перчатки") и, по версии своего врача, на 15-й раунд выйти бы не смог. В чью пользу закончился бы бой, если бы тренер Фрейзера Эдди Фатч не остановил его, остается вопросом.
  • 4. Марвин Хаглер - Томас Хернс
  • 5. Сэнди Сэддлер - Вилли Пеп
  • 6. Майк Тайсон - Бастер Дуглас
  • 7. Хулио Сезар Чавес - Мелдрик Тейлор
  • 8. Эвандер Холифилд - Майк Тайсон
  • 9. Диего Корралес - Хосе Луис Кастильо
  • 10. Шугар Рэй Леонард - Томас Хирнс
  • 21. Энтони Джошуа – Владимир Кличко
  • 30. Леннокс Льюис – Виталий Кличко
  • 34. Виталий Кличко – Дерек Чисора
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