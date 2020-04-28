Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
В ресторане, связанном с нардепом Тищенко, принимали посетителей во время карантина
В ресторане, связанном с нардепом Тищенко, принимали посетителей во время карантина
Машинистка Люба
Машинистка Люба
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Ляшко назвал области, жителей которых первыми массово проверят на коронавирус
Ляшко назвал области, жителей которых первыми массово проверят на коронавирус
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
ГлавнаяСпорт

Чемпионат Франции по футболу не будет доигран: премьер-министр объявил об отмене всех спортивных соревнований до осени

Лига 1 завершит сезон досрочно.

Фото: Sporty Trader
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса, сообщает L'Équipe.

Об этом Филипп сообщил во время своего выступления перед Национальным собранием.

"Большие спортивные события не могут проводиться на территории страны до сентября. Футбольный сезон-2019/20 не может быть возобновлен, даже при пустых трибунах", - заявил Филипп.

В таком случае, у Лиги 1 нет другого выхода, как досрочно завершить сезон.

На момент остановки чемпионата в турнирной таблице лидировал "Пари Сен-Жермен", набравший 68 очков в 27 матчах.

При этом пока нет информации касательно распределения мест в еврокубках и командах, которые будут понижены/повышены в классе.

Сообщается, что чемпионат Франции стартует с августа 2020-го, но это уже будет начало следующего сезона 2020/21.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также