Главный тренер клуба Английской Премьер-Лиги может пропустить остаток сезона из-за карантина

72-летний экс-главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон, ныне возглавляющий "Кристал Пэлас", опасается ограничений, введенных в Великобритании из-за пандемии коронавируса в отношении лиц пожилого возраста, сообщает The Sun.

По правилам карантина, введенного правительством Великобритании, лицам старше 65 лет по-прежнему запрещено посещать места массового скопления людей. И такие ограничения, скорее всего, продлятся до лета.

Таким образом, наставник "орлов" не сможет посещать тренировки и матчи руководимого им лондонского клуба даже в случае возобновления сезона-2019/20.

А чемпионат АПЛ будет доигран в июне - июле.

Напомним, что на вынужденный перерыв в чемпионате "Кристал Пэлас" ушел на 11-м месте, в четырех очках от еврокубковой зоны. 9 августа Ходжсону исполнится 73 года.