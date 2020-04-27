Павелко поведал о сроках возобновления сезона в Украинской Премьер-лиге

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, при каком условии матчи Украинской Премьер-лиги смогут возобновиться после преодоления пандемии коронавируса.

"Футбол обязательно вернется. Его ждут все болельщики, вся Европа и мир. Доигровка всех чемпионатов - в приоритете. Принятия таких решений должны быть объективными, прозрачными и по спортивному принципу в каждом чемпионате", - заявил Павелко в программе "Великий футбол".

"Национальные чемпионаты могут возобновиться только после решений правительств каждой страны о возможности проведения таких соревнований. Если есть запрет, то ассоциация не имеет права возобновлять соревнования и подвергать риску здоровье футболистов, тренеров, арбитров из-за своих решений", - особо отметил спортивный функционер.

Ранее сообщалось, что УПЛ может вернуться в конце мая. При этом матчи будут проходит при закрытых дверях.