"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail
Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Лавров заявил, что Резников блокирует закрепление "особого статуса Донбасса"
Лавров заявил, что Резников блокирует закрепление "особого статуса Донбасса"
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
​Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ
​Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ
ГлавнаяСпорт

Павелко поведал о сроках возобновления сезона в Украинской Премьер-лиге

Одним из условий является необходимость соответствующего решения правительства.

Павелко поведал о сроках возобновления сезона в Украинской Премьер-лиге
Андрей Павелко
Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, при каком условии матчи Украинской Премьер-лиги смогут возобновиться после преодоления пандемии коронавируса.

"Футбол обязательно вернется. Его ждут все болельщики, вся Европа и мир. Доигровка всех чемпионатов - в приоритете. Принятия таких решений должны быть объективными, прозрачными и по спортивному принципу в каждом чемпионате", - заявил Павелко в программе "Великий футбол".

"Национальные чемпионаты могут возобновиться только после решений правительств каждой страны о возможности проведения таких соревнований. Если есть запрет, то ассоциация не имеет права возобновлять соревнования и подвергать риску здоровье футболистов, тренеров, арбитров из-за своих решений", - особо отметил спортивный функционер.

Ранее сообщалось, что УПЛ может вернуться в конце мая. При этом матчи будут проходит при закрытых дверях.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также