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"Ювентус" поздравил легенду "Динамо" с Днем рождения

"Старая синьора" помнит Александра Заварова.

Александр Заваров
Фото: ФК Динамо Киев
Александр Заваров

Пресс-служба туринского "Ювентуса" поздравила с Днем рождения бывшего полузащитника команды Александра Заварова. Сегодня украинцу исполнилось 59 лет.

Заваров выступал за "Юве" с 1988 по 1990 год. Вместе с командой он выиграл в 1990 году Кубок УЕФА и Кубок Италии.

В составе киевского "Динамо" он по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок СССР, стал победителем Кубка обладателей кубков-1986.

В составе сборной СССР под руководством Валерия Лобановского Заваров на полях ФРГ стал вице-чемпионом Европы-1988.

Также украинец играл за луганскую "Зарю", ростовский СКА и французские "Нанси" и "Сен-Дизье". В составе армейского клуба Заваров в 1981 году выиграл Кубок СССР.

В качестве тренера выиграл Кубок Швейцарии с "Вилем".

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