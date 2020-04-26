"Ювентус" поздравил легенду "Динамо" с Днем рождения

Пресс-служба туринского "Ювентуса" поздравила с Днем рождения бывшего полузащитника команды Александра Заварова. Сегодня украинцу исполнилось 59 лет.
Happy birthday to double winner, Zavarov! 🎊⚪️⚫️#ForzaJuve pic.twitter.com/oFq9guXTHa— JuventusFC (@juventusfcen) April 26, 2020
Заваров выступал за "Юве" с 1988 по 1990 год. Вместе с командой он выиграл в 1990 году Кубок УЕФА и Кубок Италии.
В составе киевского "Динамо" он по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок СССР, стал победителем Кубка обладателей кубков-1986.
В составе сборной СССР под руководством Валерия Лобановского Заваров на полях ФРГ стал вице-чемпионом Европы-1988.
Также украинец играл за луганскую "Зарю", ростовский СКА и французские "Нанси" и "Сен-Дизье". В составе армейского клуба Заваров в 1981 году выиграл Кубок СССР.
В качестве тренера выиграл Кубок Швейцарии с "Вилем".