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Составлен список лучших футболистов мира за последние 25 лет

Месси и Роналду и здесь "рассчитались на первый-второй".

Составлен список лучших футболистов мира за последние 25 лет
Лионель Месси
Фото: Twitter

Авторитетный портал FourFourTwo, вслед за номинацией топ-50 лучших футбольных матчей последнего десятилетия, составил рейтинг лучших футболистов мира за последние четверть века.

Список возглавил капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Постоянный визави Лео по всевозможным номинациям – форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду расположился на втором месте.

Тройку лучших замкнул экс-игрок "Реала", "Ювентуса" и сборной Франции, а ныне главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Всего в списке по 5 представителей Испании и Бразилии, 4 итальянца, 3 француза, по 2 – аргентинца, португальца и англичанина, а также один валлиец и один хорват.

Рейтинг лучших игроков за последние 25 лет по версии FourFourTwo.

  1. Лионель Месси (Аргентина)
  2. Криштиану Роналду (Португалия)
  3. Зинедин Зидан (Франция)
  4. Роналдо (Бразилия)
  5. Роналдиньо (Бразилия)
  6. Тьерри Анри (Франция)
  7. Хави (Испания)
  8. Андрес Иньеста (Испания)
  9. Паоло Мальдини (Италия)
  10. Роберто Баджо (Италия)
  11. Ривалдо (Бразилия)
  12. Фабио Каннаваро (Италия)
  13. Райан Гиггз (Уэльс)
  14. Кака (Бразилия)
  15. Уэйн Руни (Англия)
  16. Луиш Фигу (Португалия)
  17. Габриэль Батистута (Аргентина)
  18. Эрик Кантона (Франция)
  19. Лука Модрич (Хорватия)
  20. Серхио Бускетс (Испания)
  21. Рауль (Испания)
  22. Пол Скоулз (Англия)
  23. Ромарио (Бразилия)
  24. Серхио Рамос (Испания)
  25. Джанлуиджи Буффон (Италия)
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