Составлен список лучших футболистов мира за последние 25 лет

Месси и Роналду и здесь "рассчитались на первый-второй".

Авторитетный портал FourFourTwo, вслед за номинацией топ-50 лучших футбольных матчей последнего десятилетия, составил рейтинг лучших футболистов мира за последние четверть века.

Список возглавил капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Постоянный визави Лео по всевозможным номинациям – форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду расположился на втором месте.

Тройку лучших замкнул экс-игрок "Реала", "Ювентуса" и сборной Франции, а ныне главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Всего в списке по 5 представителей Испании и Бразилии, 4 итальянца, 3 француза, по 2 – аргентинца, португальца и англичанина, а также один валлиец и один хорват.

Рейтинг лучших игроков за последние 25 лет по версии FourFourTwo.